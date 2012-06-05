Україна оголосила конкурси на укладення угод 2 ділянок шельфу

Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) щодо Скіфської і Фороської ділянок Чорноморського шельфу.

Заяви на участь у конкурсах приймаються державною службою геології і надр України до 2 серпня.

У повідомленні, опублікованому в газеті ”Урядовий кур`єр”, зазначається, що плата за участь у конкурсі становить 1 млн гривень за обома ділянками. Вартість пакету конкурсної документації щодо Скіфської ділянки - 12 млн гривень, щодо Фороської - 10 млн гривень.

Згідно з урядовими постановами №454 і №455 від 23 травня, мінімальний розмір спецплатежу (премії) до державного бюджету, який вноситься інвестором впродовж десяти днів після підписання УРП - вуглеводнів, які видобуватимуться на Скіфській і Фороській ділянках, повинен становити не менш як 2,4 млрд гривень за кожною ділянкою.

Мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі геологорозвідувальних робіт повинен становити не менш як 1,6 млрд грн за кожною ділянкою.

Обсяг інвестицій на другому етапі, зокрема дослідно-промислової експлуатації, визначається за умовами конкурсу. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвесторові будуть компенсовані його витрати, встановлена на рівні 70%, а частка держави в прибутковій продукції повинна становити не менш як 20%.

Передбачається, що ці угоди будуть укладені на 50 років.

Площа Скіфської ділянки становить 16,698 тис. кв. км, Фороської - 13,615 тис. кв. км.