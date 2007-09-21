До Сімферополя привезуть найбільший прапор України

Сімферополь. 21 вересня. УНІАН. 26 вересня до Сімферополя (Крим) привезуть найбільший державний прапор України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського штабу блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», Всеукраїнський тур «Найбільший прапор – Україні!» проходить регіонами країни за ініціативою всеукраїнської молодіжної організації «Молодіжний Союз Наша Україна».

Акція, що стартувала в Донецьку, пройде у всіх обласних центрах України, охопить міста Севастополь і Сімферополь і завершиться в останній день агітаційної кампанії на Майдані Незалежності в Києві.

За словами організаторів, основною метою цього туру є ”об`єднання держави і нації від Донбасу до Галичини, і від Криму до Полісся”.

Як повідомив голова Кримської організації «Молодіжного Союзу Наша Україна» Андрій ДЕРЕЄВ, 23 серпня, в День Державного Прапора, в Донецьку було презентовано найбільший прапор України – «розміром 30х45 метрів і загальною площею 1 тис. 350 кв. м». Він зазначив, що цей державний прапор шила впродовж тижня пенсіонерка, жителька Донецька Марія БЕЛЯТКОВА, і «цей прапор є символічною естафетою від старшого покоління українських патріотів – молоді».

Заявка на рекорд зареєстрована керівником проекту ”Книга рекордів України” Ігорем ПІДЧИБІЄМ, який зробив експертний висновок про те, що згідно з вимогами законодавства України цей прапор дійсно є найбільшим в країні.

26 вересня в Сімферополі, на площі Спортивній, о 18-й год. відбудеться урочиста презентація прапора і святковий концерт.