У Криму урочисто відзначили День партизанської слави

Сімферополь. 21 вересня. УНІАН. У Криму сьогодні пройшли урочисті заходи, присвячені Дню партизанської слави.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі кримського парламенту, в Сімферополі вшанування ветеранів партизанського і підпільного руху почалося з покладання вінків до пам`ятника партизанам і підпільникам і до могили Невідомого солдата. У церемонії взяли участь представники керівництва Верховної Ради АРК, Ради міністрів Криму, Представництва Президента України в автономії, керівництво Сімферополя, громадськість.

Потім в гарнізонному Будинку офіцерів відбулися урочисті збори і святковий концерт. Від імені ВР автономії ветеранів привітав перший заступник голови Верховної Ради АРК Сергій ЦЕКОВ. У своєму виступі перший віце-спікер АРК відзначив неоцінимий внесок партизан і підпільників Криму в боротьбі з фашистськими загарбниками, яка велася в період окупації півострова, і зазначив, що «в Криму завжди відзначалася особлива роль партизан і підпільників, виховувалася особлива пошана до партизанів, до їхнього подвигу, мужності і героїзму». С.ЦЕКОВ також вручив відзнаку Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» командиру одного з партизанських загонів Миколі ДЕМЕНТЬЄВУ.

Ветеранам були вручені нагороди Радміну і Представництва глави держави в АРК.

Довідка: День партизанської слави встановлено Указом Президента України в 2001 році.

У Криму під командуванням керівника партизанського руху О.В.Мокроусова в 33 партизанських загонах, об`єднаних у 7 партизанських бригад, воювали більш як 12 тисяч кримських партизан і 2,5 тисячі підпільників.

Партизани Криму провели 252 бої, здійснили 1632 диверсії і напади, пустили під укіс 79 фашистських залізничних ешелонів, вивели з ладу 16 танків і бронемашин, знищили більше 30 тисяч німецьких солдатів і офіцерів, узяли в полон більш як 3800 військовослужбовців.