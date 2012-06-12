Україну очікує незначне похолодання

Незначне похолодання очікується з 14 червня в Україні, практично по всій території держави пройдуть грозові дощі, повідомив директор гідрометеорологічного центру МНС Микола Кульбіда у вівторок на прес-конференції у Києві.

«Ми не чекаємо надзвичайної активності цих процесів. Ці процеси будуть середньої сили», - додав начальник гідрометцентру.

За словами Кульбіди, під час проходження атмосферного фронту можна очікувати короткочасного зниження температури протягом 16-17 червня на території південних та східних регіонів України до 25-29 градусів.

Він наголосив, що це буде короткочасний період, оскільки 17 червня відновиться підвищений температурний режим, температура зросте до 25-30 градусів. А на півдні, сході та заході держави - до 33-34 градусів.

Начальник гідрометцентру зазначив також, що з 18 по 22 червня слід очікувати припинення опадів, короткочасні грозові дощі можуть пройти лише на сході України.