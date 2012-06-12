Україна готова розробляти шельф з малазійською "Петронас"

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова підписати меморандум про співпрацю з малазійською національною нафтогазовою компанією Petronas щодо розробки глибоководної частини українського шельфу, повідомила прес-служба НАКу.

«Ми зацікавлені у співпраці з компанією "Петронас" щодо розробки глибоководної частини українського шельфу і готові підписати з нею меморандум про співпрацю», - сказав заступник голови правління компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

У прес-службі зазначили, що в ході 25-ї міжнародної газової конференції World Gas Conference 2012 до Куала-Лумпур (Малайзія) компанія також провела ряд зустрічей з провідними газовими компаніями, зокрема, з ExxonMobil і Gaz de France.