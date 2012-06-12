У Криму надзвичайна пожежна небезпека

Гідрометцентр попереджає

Надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека очікується 12-15 червня у більшості районах Криму, південних, східних та Дніпропетровській областях, місцями висока (4 класу), повідомив Український гідрометцентр. За даними синоптиків, у вівторок, 12 червня, температура повітря у західних областях вдень становитиме 21-26°; на решті території 29-34°, у північних областях 25-30°.

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