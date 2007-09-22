Україну на дитячому «Євробаченні-2007» представить 11-річна Ілона Галицька

Сімферополь. 23 вересня. УНІАН. Україну на конкурсі дитячої пісні «Євробачення -2007», що відбудеться на початку грудня в Роттердамі (Нідерланди), представить 11-річна Ілона ГАЛИЦЬКА з Миколаєва.

Представника від України було обрано під час підсумкового концерту національного відбору міжнародного конкурсу дитячої пісні «Євробачення – 2007», який відбувся в суботу ввечері в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, глядачі Першого Національного каналу шляхом інтерактивного голосування під час трансляції фіналу національного відбору обрали з 12 конкурсантів представника України на дитяче «Євробачення».

І.ГАЛИЦЬКА виконала пісню «Урок гламуру». Дівчинка на початку виступу була одягнена у штивному костюмі вчительки, а потім зняла його і залишилася в яскравому, гламурному вбранні.

Юна співачка набрала майже 8,5 тисяч голосів.

Переможницю національного відбору привітала дружина Президента країни, голова Наглядової ради Міжнародного добродійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО.

Водночас, як повідомляє газета «Сегодня», мама ще однієї учасниці відбіркового туру Аліни ГРОСУ не згодна з результатами голосування і має намір оскаржувати це рішення в суді. «Це несправедливо! За Аліну не могло проголосувати всього 3 тисячі людей. Її люблять, вона збирає стадіони», - заявила мама А.ГРОСУ.

Як повідомляв УНІАН, партнерами МДЦ «Артек» у проведенні національного відбору на дитяче «Євробачення – 2007» виступили Міжнародний добродійний фонд «Україна 3000», Перший Національний канал і медіа-холдинг «Главред-медіа».

Довідка: Україна як член Європейського мовного союзу вдруге бере участь у Міжнародному конкурсі дитячої пісні «Євробачення».

Минулого року в Бухаресті учасник від України Назар СЛЮСАРЧУК з піснею «Хлопчика рок-н-рол» посів 8 місце.