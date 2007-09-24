Мера Сімферополя прийнято в члени «Земляцтва сибіряків»

Сімферополь. 24 вересня. УНІАН. Мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА прийняли в члени організації «Земляцтва сибіряків у Криму».

На III з`їзді сибіряків Криму Г.БАБЕНКУ було вручено посвідчення члена земляцтва, повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міськради.

Як зазначив сімферопольський мер, прийняли його в земляцтво сибіряків не випадково. «Я народився в Омській області й вважаю себе корінним сибіряком», - зазначив Г.БАБЕНКО.

За його словами, «Земляцтво сибіряків у Криму» може зробити для півострова багато корисних справ, зокрема, залучити фінансові ресурси з сибірських регіонів на соціально-економічний розвиток півострова – будівництво шкіл, стадіонів, басейнів тощо. «Можна впорядковувати наші південні міста - сибіряки люблять відпочивати в Криму, тому хай вкладають гроші», - вважає мер кримської столиці.

На з`їзд сибіряків зібралися делегати з Криму, також приїхали сибіряки з Одеси, Херсона, Києва та Запоріжжя.

Довідка УНІАН. За неофіційними даними, в Криму проживають близько 20 тисяч осіб, які народилися або довгий час жили в Сибіру, в Сімферополі - більше 2 тисяч осіб.

Організацію «Земляцтво сибіряків у Криму» створено в 2005 році. Об`єднує більше 960 уродженців регіонів Сибіру, Уралу, Північного Казахстану й Далекого Сходу. Земляцтво має 12 регіональних відділень у Криму й 3 – в інших регіонах України.