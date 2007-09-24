Передвиборна агітація загрожує масовими психозами?

Сімферополь. 24 вересня. УНІАН. Маніпулятивні передвиборні агітаційні технології, вживані більшістю політиків, украй негативно відображаються на психічному стані громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні на засіданні Кримського прес-клубу лікар-психотерапевт республіканського центру «Здоров`я» Михайло СЄГАЛОВ і експерт Олександр МАКАРОВ.

За словами М.СЄГАЛОВА, політики використовують «шаманські технології», за допомогою яких легше впливати на виборців. Прикладом шаманських технологій, за словами лікаря-психотерапевта, є непристойні жести і фрази, які представлені на агітаційній продукції ряду політичних сил, грізний вигляд лідерів ряду сил, «комуністичний хеві-метал», який лунає в центрі Сімферополя тощо.

Як зазначив М.СЄГАЛОВ, все це викликає агресію серед людей. Поки, за його словами, в українському суспільстві не спостерігається «масовий психоз», але невідомо, до чого таке напруження пристрастей перед виборами може призвести. «Масовий психоз поки не спостерігаємо. Поки йде напруження пристрастей, у що він може вилитися – поки невідомо», - сказав лікар, додавши, що країна після «Оранжевої» революції знаходиться в стані ”постійного стресу”.

За словами М.СЄГАЛОВА, до більшого впливу з боку маніпулятивних технологій схильні підлітки, а люди середнього віку менше піддаються дії таких технологій. «Чим старша людина, тим на неї важче впливати», - зазначив психотерапевт. Тому він закликав українців оберігати себе від «інформаційного сміття», якого особливо багато в період виборчої кампанії.

На запитання журналістів, який діагноз можна поставити середньостатистичному українському політику, лікар відповів, що у психотерапевтів є правило – прилюдно не ставити діагнози своїм потенційним клієнтам. При цьому М.СЕГАЛОВ додав, що по деяких українських політиках видно, що вони вживають або кокаїн, або амфетаміни. За його словами, це видають очі політиків.

У свою чергу О.МАКАРОВ додав, що психічно здорова людина – це унікальний випадок в сьогоднішньому суспільстві.

Експерти закликали українців, незалежно від політичних пристрастей, зберігати здоровий глузд, бути етично зрілими, розумово розвиненими, психологічно урівноваженими, стійкими до екстремальних ситуацій.