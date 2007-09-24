Крим представив на форумі в Сочі проект будівництва мосту «Керч-Кубань»

Сімферополь. 24 вересня. УНІАН. Керівництво Кримської автономії представило в Сочі (Росія) проект будівництва мосту «Керч-Кубань» - транспортного переходу через Керченську протоку, яка з`єднає Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.

Як повідомила УНІАН помічник голови Ради міністрів АРК - прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, проект було представлено на шостому Міжнародному інвестиційному форумі «Сочі-2007», в якому взяли участь глава кримського уряду Віктор ПЛАКІДА і міністр економіки АРК Світлана ВЕРБА.

Форум у Сочі (раніше форум називався Кубанський економічний форум) був присвячений, в основному, розвитку інфраструктури російських регіонів, обговорювалися об`єкти олімпійської інфраструктури Сочі-2014, а також інвестиційні можливості з розвитку Далекого Сходу, інформує О.САВЕНКОВА.

Кримська сторона представила на форумі проект будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, а також економічний потенціал автономії.

Після розмови В.ПЛАКІДИ з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, в.о. міністра економічного розвитку та торгівлі РФ Германом ГРЕФОМ і губернатором Краснодарського краю Олександром ТКАЧОВИМ в усній формі російською стороною було висловлено підтримку проекту.

За підсумками форуму підписано Протокол №3 на 2007-2008 роки до Угоди між представницькими й виконавчими владами Автономної Республіки Крим і Краснодарського краю «Про принципи торговельно-економічної, науково-технічної та гуманітарно-культурної співпраці».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ у залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях із України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України й РФ.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що міст планується побудувати до 2012 року.