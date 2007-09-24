Московська область виділить 1 млн. дол. Севастополю

Севастополь. 24 вересня. УНІАН. Московська область в рамках підготовки до святкування 225-річного ювілею Севастополя виділить 1 млн. дол. США на реставрацію головної візитівки міста - Пам’ятника затопленим кораблям.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації і зв’язків із громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, голова виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН під час недавньої зустрічі з ветеранським активом регіону наголосив, що Московська область своєчасно розпочала виконувати взяті на себе зобов’язання, оскільки спеціалісти під час обстеження надводної і експертизи підводної частини пам’ятника встановили „серйозні пошкодження”.

За даними міськдержадміністрації, на сьогодні вже очищений від прошарку фарби бронзовий орел, усунуто тріщини, виконано укріплювальні роботи. Крім того, на пам’ятник наносять воскове захисне покриття. За оцінкою спеціалістів, агресивне середовище навколо пам’ятника сприяє руйнації каменю, внаслідок чого граніт втрачає свій первинний вигляд. Зокрема, на сьогодні втрачено елементи композиції: якір і гранітні глиби, що затонули у морі, а з правого боку пам’ятника ледве видно напис „Місто Севастополь”. Є також певні проблеми з колоною - спеціалісти вже втретє відновлюють натуральний колір діорита.

Як передбачається, реставраційні роботи на видимій частині пам’ятника, які здійснює місцева приватна фірма, будуть завершені в десятиденний термін. Що стосується підводної частини, то наразі севастопольське підприємство „Моргідропроект” завершує роботу над проектом її реставрації.