У Ялті в день виборів пасажирів возитимуть безплатно

Сімферополь. 24 вересня. УНІАН. 30 вересня - в день позачергових виборів до українського парламенту – всі маршрутні таксі у Великій Ялті працюватимуть безплатно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинського міського виконавчого комітету, з такою ініціативою виступили на черговій нараді в міськвиконкомі керівники фірм-пассажироперевізників.

На всіх 48 маршрутах Великої Ялти з 8.00 до 16.00 пасажирів перевозитимуть безплатно. Ця ініціатива обумовлена тим, що керівники фірм-перевізників готові допомогти ялтинцям потрапити на свої виборчі дільниці і проголосувати на виборах народних депутатів.