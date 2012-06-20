Падіння крана: відкрили справу

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом падіння баштового крана при будівництві дев`ятиповерхового будинку в Гурзуфі, внаслідок чого один робітник загинув і ще один одержав тяжкі травми, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Справу завели за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини та інших тяжких наслідків).

Посадовці будівельної компанії експлуатували кран, не одержавши всіх необхідних дозволів.

30-метровий кран на будівельному майданчику впав 16 червня. За даними кримського управління Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки, будівництво веде компанія «Атріум».