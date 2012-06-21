Чоловік отримав опіки 90% тіла через спалах у Сімферополі

Шпиталізовано у тяжкому стані

Чоловік отримав опіки II-III ступеню 90% поверхні тіла через спалах пари при проведенні розпилу металевої арматури біля порожньої ємкості від паливно-мастильних матеріалів на території приватного готелю у Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управлення МНС. Нещасний випадок стався 20 червня. 34-річний чоловік в тяжкому стані доставлений до опікового відділення лікарні. Співробітники держтехногенбезпеки та прокуратури проводять розслідування. За даними МНС, готель на вулиці Ялтинська належить компанії «Ягармін».

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