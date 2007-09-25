На сессії буде ухвалено програму «Знайти солдата»

13:06, 25 вересня 2007
Крым
0

За останній час вдалося знайти і перепоховати останки 171-го радянського солдата

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Найближчим часом на сесії Верховної Ради Криму буде розглянуто і ухвалено республіканську програму «Знайти солдата».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА з посиланням на голову ВР АРК Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Ця програма фінансуватиметься з кримського бюджету. Ми це робимо для того, щоб можна було провести широкомасштабні пошукові роботи, і до 65-річчя Перемоги постаратися максимально вилучити із землі останки тих радянських солдатів і офіцерів, які загинули, захищаючи кримську землю, і залишилися лежати в ній безіменними героями, - сказав голова кримського парламенту. - Це наша пам`ять, наша історія, наш священний обов`язок перед тими, хто героїчно загинув на полях битв».

За словами А.ГРИЦЕНКА, влада Криму надає величезне значення роботам, які сьогодні проводяться на території всього півострова з пошуку військових поховань. За останній час тільки на території Ленінського району автономії вдалося знайти і перепоховати останки 171-го радянського солдата, які загинули тут в роки війни. Сімом з цих героїв по капсулах, що збереглися, вдалося повернути їхні імена.

Кримське керівництво також планує створити на греблі Фронтовського водосховища великий меморіал.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter