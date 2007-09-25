На сессії буде ухвалено програму «Знайти солдата»

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Найближчим часом на сесії Верховної Ради Криму буде розглянуто і ухвалено республіканську програму «Знайти солдата».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА з посиланням на голову ВР АРК Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Ця програма фінансуватиметься з кримського бюджету. Ми це робимо для того, щоб можна було провести широкомасштабні пошукові роботи, і до 65-річчя Перемоги постаратися максимально вилучити із землі останки тих радянських солдатів і офіцерів, які загинули, захищаючи кримську землю, і залишилися лежати в ній безіменними героями, - сказав голова кримського парламенту. - Це наша пам`ять, наша історія, наш священний обов`язок перед тими, хто героїчно загинув на полях битв».

За словами А.ГРИЦЕНКА, влада Криму надає величезне значення роботам, які сьогодні проводяться на території всього півострова з пошуку військових поховань. За останній час тільки на території Ленінського району автономії вдалося знайти і перепоховати останки 171-го радянського солдата, які загинули тут в роки війни. Сімом з цих героїв по капсулах, що збереглися, вдалося повернути їхні імена.

Кримське керівництво також планує створити на греблі Фронтовського водосховища великий меморіал.