Хоменко має намір відновитися на посаді начальника кримської міліції

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Постійний Представник Президента України в АРК Володимир ХОМЕНКО має намір через суд повернути посаду начальника Головного управління МВС України в Криму, яку він обіймав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОМЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

В.ХОМЕНКО відзначив криміногенну ситуацію в Криму, що погіршується, збільшення злочинності у сфері наркобізнесу і торгівлі людьми, зниження виявлення і розкриття злочинів. Він повідомив журналістам, що у зв`язку з цим, а також через критику його роботи з боку нинішнього керівництва Главку, прийняв рішення подати позов до суду про відновлення на посаді начальника Головного управління МВС України в Криму.

«Це не означає, що я хочу туди повернутися, і це самоціль», - повідомив В.ХОМЕНКО. За його словами, слухання справи призначено на 5 жовтня.

На запитання про причини, що спонукали його ухвалити рішення про звернення в суд, В.ХОМЕНКО сказав: «Тут (у Представництві Президента – УНІАН) набагато спокійніша і зарплата не нижча, але…Шукаю собі пригод, мабуть».

В.ХОМЕНКА було призначено на посаду начальника ГУ МВС України в Криму в березні 2005 року. У лютому цього року він подав у відставку у зв`язку з численними перевірками з боку керівництва МВС. У червні 2007 року Указом глави держави В.ХОМЕНКО призначений на посаду Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.