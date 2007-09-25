У Криму в виборчих списках виявлено 15 тис. «двійників»

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО заявляє, що в автономії у виборчих списках виявлено 15 тис. «двійників».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Деякою мірою вони повторюються два, три і більше разів. Сьогодні списки складає влада. До речі, по місту Сімферополю такі списки на вимогу штабів не надані. Це говорить про те, що, в принципі, готуються до фальсифікацій», – повідомив Постпред. При цьому він підкреслив, що «вибори в принципі відбудуться, і основне завдання органів влади – забезпечити їх прозорість і не допустити фальсифікацій».

Крім того, В.ХОМЕНКО зазначив, що нинішню кримську владу - Верховну Раду і Раду міністрів «вже не зміниш, її треба переобирати».

«Наступним кроком після дострокових парламентських виборів будуть вибори в органи місцевої влади, це єдиний правильний крок – проголосувати громадянам за мажоритарною системою. Вибори, так або інакше, в місцеві органи влади будуть, і вони не повинні проводитися за партійним принципом. Вони мають бути мажоритарними», – вважає В.ХОМЕНКО.