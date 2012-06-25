Машина влетіла в дерево в Криму - 4 травмованих
10:35, 25 червня 2012Крым
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Молодь потрапила в аварію
Чотири людини отримали травми в результаті наїзду легкового автомобіля на дерево в Криму. Аварія сталася в ніч на неділю в Білогірському районі півострова, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.
У дерево влетів ВАЗ-2121.
Постраждали двоє хлопців та дві дівчини. Шофер відбувся забіями, пасажири також отримали струси головного мозку і закриті черепно-мозкові травми.
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