Машина влетіла в дерево в Криму - 4 травмованих

Чотири людини отримали травми в результаті наїзду легкового автомобіля на дерево в Криму. Аварія сталася в ніч на неділю в Білогірському районі півострова, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.

У дерево влетів ВАЗ-2121.

Постраждали двоє хлопців та дві дівчини. Шофер відбувся забіями, пасажири також отримали струси головного мозку і закриті черепно-мозкові травми.