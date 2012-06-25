8 сіл у Криму без світла
12:59, 25 червня 2012Крым
0 0
Жителі восьми сіл у Криму залишилися без світла через обрив проводів під час сильного вітру в неділю, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
За інформацією компанії "Крименерго", основний удар стихії припав на Сакський, Сімферопольський і Чорноморський райони.
30 бригад електриків намагаються відновити подачу світла.
Крім того, рятувальники за добу допомогли 9 відпочивальникам, яких на матрацах і катамаранах віднесло в море на відстань від 500 м до 1 км у районі Євпаторії і Феодосії через шквали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter