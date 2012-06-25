Кримський лжєінвалід отримав 100 тисяч гривень пенсії

13:08, 25 червня 2012
Крым
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Порушено справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання жителем Сімферополя майже 100 тисяч гривень пенсії по підробленій довідці про інвалідність, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки. 

"За декілька років одержувач пенсії по інвалідності, який навіть не пройшов обстеження, отримав по підробленим документом більше 95 тисяч гривень", - говориться в прес-релізі. 

Довідку городянинові видали працівники медико-соціальної експертної комісії Сімферополя. 

Справу завели за статтями "зловживання службовим становищем" і "посадова підробка".

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