Кримський лжєінвалід отримав 100 тисяч гривень пенсії
13:08, 25 червня 2012Крым
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Порушено справу
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання жителем Сімферополя майже 100 тисяч гривень пенсії по підробленій довідці про інвалідність, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.
"За декілька років одержувач пенсії по інвалідності, який навіть не пройшов обстеження, отримав по підробленим документом більше 95 тисяч гривень", - говориться в прес-релізі.
Довідку городянинові видали працівники медико-соціальної експертної комісії Сімферополя.
Справу завели за статтями "зловживання службовим становищем" і "посадова підробка".
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