Кримський лжєінвалід отримав 100 тисяч гривень пенсії

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання жителем Сімферополя майже 100 тисяч гривень пенсії по підробленій довідці про інвалідність, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.

"За декілька років одержувач пенсії по інвалідності, який навіть не пройшов обстеження, отримав по підробленим документом більше 95 тисяч гривень", - говориться в прес-релізі.

Довідку городянинові видали працівники медико-соціальної експертної комісії Сімферополя.

Справу завели за статтями "зловживання службовим становищем" і "посадова підробка".