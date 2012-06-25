Гектар у Криму виставили на торги в липні
Кримська філія підприємства «Центр державного земельного кадастру» виставив ділянку площею 1,25 гектара на аукціон 27 липня, стартова ціна права оренди землі на 20 років становить 87 тис. гривень, повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.
Ділянка розташована біля села Окуньовка Чорноморського району півострова і призначена для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілей.
У Криму цього року провели лише один аукціон, продавши наприкінці травня право оренди на 20 років ділянки 65,3 га за 7,5 млн гривень в районі озера Чокрак. Другий аукціон призначено на 27 червня, на торги виставили 10 ділянок загальною площею 111 га. В цілому їх стартова ціна становить майже 15 млн гривень.