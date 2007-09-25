Влада Севастополя закликала жителів прийти на вибори

Севастополь. 25 вересня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ закликав жителів міста прийти на вибори, журналістів закликав „не допустити інформаційного терору”, а членів виборчих комісій - суворо дотримуватися закону про вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ сказав у своєму зверненні. Він запропонував „зробити так, щоб вибори перестали бути боротьбою не на життя, а на смерть, в якій згодяться будь-які прийоми, а стали б нормальною демократичною процедурою, яка дозволяє кожному громадянину не просто реалізувати своє право вибору, а й бути впевненим, що результати виборів не будуть перекручені”.

Голова міськради закликав усіх жителів міста-героя Севастополя 30 вересня прийти на виборчі дільниці, „тому що у випадку явки менше 50% виборців вибори будуть визнані не дійсними, і тоді через два місяці ЦВК призначить нові вибори, і країна провалиться у прірву постійного виборчого процесу”. На думку В.САРАТОВА, „брати участь у цих виборах - значить внести вклад в розвиток України, взяти на себе відповідальність за долю нашої Батьківщини”. Тому, як вважає він, „кожен виборець зобов’язаний зробити свій вибір”.

Звертаючись до представників мас-медіа, голова представницької гілки влади міста попросив „нехай вашим словом керує громадянська позиція, а не гроші, міра відповідальності перед виборцями; говоріть і пишіть тільки чесно і відкрито, правду, одну лише правду, і нічого крім правди”.

В.САРАТОВ також звернувся до членів виборчих комісій з настановою „суворо дотримуватися закону про вибори народних депутатів України та інших нормативних актів, які стосуються виборчого процесу”.