«Різких цінових стрибків» на газ не очікується

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Міністр палива і енергетики України БОЙКО завіряє, що найближчим часом не очікується різких стрибків цін на газ для промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив в ефірі одного з кримських телеканалів.

«Що стосується газу для промисловості, то сьогодні ми одержуємо найбільш дешевий газ, в порівнянні з нашими сусідами, не говорячи вже про Європу, і ми не бачимо будь-яких катаклізмів цінових в майбутньому», - відзначив міністр.

За його словами, «нашим партнерам вдалося утримати ціну газу в Туркменії на певному рівні», тому цінових стрибків в Україні не буде.

Глава Мінпаливенерго також заявив, що в 2008 році не планується якихось різких змін в ціні на газ для населення України. «Для населення у нас ціна незмінна, вона затверджена на рік, і до кінця року вона не зміниться. Більше того, і наступного року ми не плануємо якихось різких змін цін на газ для населення», - підкреслив Ю.БОЙКО.