МНС перевірило всі 1244 виборчі дільниці Криму

Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. Кримські співробітники Головного управління МНС з метою створення пожежної безпеки в період проведення дострокових виборів у Верховну Раду України перевірили протипожежний стан і техногенну безпеку всіх 1244 виборчих дільниць Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, основна увага в ході перевірки приділялася стану електрогосподарства, забезпеченню об`єктів первинними засобами пожежогасіння, шляхів евакуації, наявності і робочому стану систем раннього виявлення пожеж тощо.

За результатами перевірок за порушення правил пожежної і техногенної безпеки притягнуто до відповідальності 206 посадовців, тимчасово припинялася експлуатація 63 приміщень і 517 дільниць електромережі, які знаходилися в пожежонебезпечному стані.

Направлено понад 60 повідомлень головам виборчих комісій і місцевим органам виконавчої влади про протипожежний і техногенний стан об`єктів, де будуть розташовані виборчі дільниці.

Розроблені інструкції про заходи щодо створення пожежної і техногенної безпеки для всіх виборчих дільниць. З метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж під час проведення виборів при проведенні перевірок на об`єктах проводиться роз`яснювальна робота. Так, наглядовими органами МНС проведено понад 500 інструктажів по дотриманню правил пожежної і техногенної безпеки.

В період проведення виборів усі підрозділи кримського Главку МНС знаходитимуться в стані підвищеної бойової готовності, а на виборчих дільницях чергуватимуть рятувальники.

Зараз робота з приведення виборчих дільниць у безпечний стан триває.