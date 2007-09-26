У Сімферополі облили фарбою пам`ятник «жертвам ОУН-УПА»

Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. Пам`ятник «жертвам ОУН-УПА», встановлений нещодавно комуністами в Сімферополі (Крим), облили червоною фарбою.

Як розповів кореспонденту УНІАН другий секретар Кримського республіканського комітету Компартії України Юрій АКСЮТІН, 25 вересня близько 18.00 «бойовиками з організації «Свобода» (ВО ”Свобода” - УНІАН) був вчинений акт вандалізму над пам`ятником».

За словами Ю.АКСЮТІНА, в акті вандалізму брали участь 4 особи. Троє з них затримані міліцією, одному вдалося сховатися. Як повідомив другий секретар Кримського рескому КПУ, при спробі втечі один з активістів «Свободи» впав і зламав ногу, тому зараз знаходиться в травматології (при цьому він був затриманий співробітниками міліції). Ю.АКСЮТІН назвав прізвища трьох затриманих і того, що сховався.

У зв`язку з тим, що відбулося Союз радянських офіцерів Криму виступив із заявою. У тексті заяви, який має в своєму розпорядженні УНІАН, висловлюється обурення у зв`язку з актом вандалізму над пам`ятником радянським громадянам – «жертвам ОУН-УПА». При цьому радянські офіцери обвинувачують в тому, що сталося «бандерівців».

Але активісти "Свободи" заявили, що все це провокація з боку Компартії.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня на площі Радянській в Сімферополі був відкритий монумент «В память о жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и других коллаборационистов». Пам`ятник, виконаний скульптором Євгеном ЯБЛОНСЬКИМ на кошти, зібрані комуністами України і кримчанами, називається «Постріл у спину». У відкритті пам`ятника брав участь лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Проти установки пам`ятника виступали кримські активісти НРУ, УНП, КУН та інших організацій.