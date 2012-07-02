Туроператори приховують від клієнтів великі знижки на відпочинок

Через кризу у Європі курорти Греції, Іспанії, та інших країн почали заманювати туристів досить великими знижками, які часом доходять до 25%. Проте вітчизняні туроператори приховують ці дані від громадян, та отримують надприбутки.

Так, в Греції в нинішньому сезоні ціни в більшості готелів знизилися на 10%, а деякі готові поступитися і до 20-25%, пише "Деловая столица".

Також через економічні проблеми в травні ціни на свої готелі на 7-10% знизили і в Іспанії. У червні відпочинок у цій країні подешевшав ще на 5-7%. Крім того, Греція та Іспанія помітно пом'якшили візові умови для туристів. Активність греків та іспанців змусила переглянути тарифну політику і в інших країнах і насамперед у Туреччині. У цій ситуації українські туроператори на словах підтверджують, що вартість відпочинку в Європі дійсно знизилася, але про суми знижок багато хто воліє умовчувати.

Так, якщо грецькі та іспанські готелі дають знижку в 10-15%, то в пакетній пропозиції зниження ціни на проживання не перевищує 3-5%, а то і зовсім відсутня. Таким чином українські турагентства заробляють на непоінформованості туристів чималу маржу.

Наприклад, на сайті тризіркового готелю Lomeniz на Родосі доступні для прямого бронювання двомісні номери по 40 євро на добу. З урахуванням перельоту (300 євро за людину) і страховки (20 євро) подорож на двох обійдеться в 950 євро. Наші ж турагентства продають путівку на двох в цей готель за 1,3 тис. євро. І це з урахуванням додаткових знижок на переліт і проживання, які турагентства отримують від готельєрів, і низької ціни чартерів.

Фактично, європейські готельєри, які сподівалися заманити більше туристів за рахунок знижок, лише сприяють збагаченню нечесних туроператорів. Нагадаємо, у поточному році лідерство з туристичного напрямку демонструють Туреччина, Єгипет, Іспанія, Чорногорія, Греція, Хорватія, Болгарія, ОАЕ та Ізраїль.