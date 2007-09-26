У Криму перепоховали останки воїнів

Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. На території Альмінського військово-історичного меморіалу Бахчисарайского державного історико-культурного заповідника (АР Крим) 25 вересня відбулося урочисте перепоховання останків 14 воїнів Володимирського і Казанського полків, які полягли в Кримській війні 1853-1856 рр.

Як передає УНІАН, в церемонії перепоховання взяли участь перший заступник голови Верховної Ради АРК, депутати ВР АРК і члени кримського уряду, Генеральний консул РФ в м. Сімферополі Олександр НІКОЛАЄВ, помічник командувача Чорноморським флотом Росії контр-адмірал Євген ХАЛАЧЕВ, голова Володимирської міської ради народних депутатів (Росія) Сергій КРУГЛИКОВ. Також в церемонії брали участь моряки з Бригади кораблів («Владимирець», «Муромець» і «Суздалець») охорони водного району Чорноморського флоту Росії, Почесна варта ЧФ РФ і представники інженерного полку Збройних сил України, на території якого зберігається пам`ятник учасникам Кримської війни.

Як повідомили в прес-центрі Верховної Ради АРК, в серпні поточного року при впорядкуванні меморіалу було виявлено останки 14 російських воїнів, які полягли в Альмінській битві. З 18 по 22 вересня фахівці Усть-Альмінської археологічної експедиції Інституту археології НАНУ провели стаціонарні археологічні розкопки, під час яких були знайдені предмети обмундирування: чоботи, піхотні сумки, кокарди, гренади, залишки мундирів, а також англійські кулі, якими були убиті солдати. Також були виявлені останки барабанщика, його сумка та інша амуніція, що дозволить встановити ім`я загиблого.

Після церемонії перепоховання, проведеної з усіма почестями і за православним звичаєм, відбувся траурний мітинг, учасники якого зазначали, що, віддаючи дань героїзму рядових солдатів і офіцерів, потрібно пам`ятати про жахи війни, яка забрала сотні тисяч життів воїнів російської армії і армії супротивника. Меморіал на полі Альмінської битви, де покояться воїни протиборчих армій, є яскравим свідченням пошани і поклоніння перед стійкістю і самовідданістю захисників Вітчизни, підкреслили учасники мітингу.

Перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ відзначив, що ще зовсім недавно місце Альмінської битви перебувало в жалюгідному стані, проте спільними зусиллями більше десяти років тому було відновлено меморіал і пам`ятник піхотинцям Володимирського полку – перший у вітчизняній історії пам`ятник, що увічнив простого солдата. С.ЦЕКОВ подякував усім, хто зберігає меморіал, і підкреслив, що «робота з відновлення пам`ятників у Криму продовжуватиметься, а найближчим часом розпочнеться планова робота з пошуку і перепоховання останків воїнів, які хоча б і через 150 років повинні знайти спокій за православними традиціями».

Голова Володимирської міської ради народних депутатів С.КРУГЛИКОВ від усіх жителів Володимирського краю подякував за трепетне ставлення до воїнів однойменного полку, що полягли в Альмінській битві, і запропонував спорудити на місці битви каплицю.