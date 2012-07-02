Військовослужбовець незаконно отримав житло в Криму
Постане перед судом
Військова прокуратура Феодосійського гарнізону направила до суду Феодосії кримінальну справу стосовно колишнього військовослужбовця, який використовуючи підроблений документ, заволодів трьохкімнатною квартирою вартістю понад 50 тисяч гривень, повідомила прес-служба військової прокуратури
Військово-морських сил.
"Колишній військовослужбовець, замовчуючи відомості щодо забезпечення його та членів сім’ї постійним житлом - трикімнатною квартирою у Євпаторії, надав командиру частини, де раніше проходив службу рапорт про необхідність забезпечення його житлом. А згодом надавав членам житлової комісії та у Феодосійській КЕЧ району підроблені документи, внаслідок чого незаконно отримав житло у Феодосії", - йдеться в прес-релізі.
Справу було порушено за ч.1 ст.190 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу.