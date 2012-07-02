Військовослужбовець незаконно отримав житло в Криму

Військова прокуратура Феодосійського гарнізону направила до суду Феодосії кримінальну справу стосовно колишнього військовослужбовця, який використовуючи підроблений документ, заволодів трьохкімнатною квартирою вартістю понад 50 тисяч гривень, повідомила прес-служба військової прокуратури

Військово-морських сил.

"Колишній військовослужбовець, замовчуючи відомості щодо забезпечення його та членів сім’ї постійним житлом - трикімнатною квартирою у Євпаторії, надав командиру частини, де раніше проходив службу рапорт про необхідність забезпечення його житлом. А згодом надавав членам житлової комісії та у Феодосійській КЕЧ району підроблені документи, внаслідок чого незаконно отримав житло у Феодосії", - йдеться в прес-релізі.

Справу було порушено за ч.1 ст.190 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу.