У Криму зібрали зернові з третини посівних площ

Кримські аграрії, за оперативними даними, зібрали ранні зернові з 35% посівних площ, тоді як на аналогічну дату у минулому році в регіоні було зібрано врожай з 19% площ, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Думаю, якщо ми йтимемо такими темпами, то до 25 липня завершимо», - сказав міністр аграрної політики і продовольства Криму Валерій Кравець.

В автономній республіці намолотили більше 300 тис. тонн зернових. Середня врожайність становить 16,2 ц/га.

У літній кампанії задіяно 557 кримських комбайнів і більше 400 з інших регіонів України.

Аграрії Криму розпочали жниву 11 червня. За прогнозами, вони зберуть близько 1 млн тонн зерна. Урожай постраждав через негоду.

У 2011 році валовий збір зерна становив в Криму більше 1,8 млн тонн. Середня врожайність була 31,6 ц/га.