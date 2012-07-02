У Google кажуть, що українців найбільше цікавлять Крим та Карпати

Згідно з дослідженням запитів українських користувачів за останні три місяці в Інтернет компанії Google (США), десятку найпопулярніших туристичних напрямів цього року (за кількістю запитів) очолили українські курорти – Крим і Карпати, повідомили у прес-службі компанії.

В цілому, запити українських користувачів не дуже змінилися, порівняно з минулим роком. Єдиним (і достатньо несподіваним) новачком у десятці стали екзотичні Мальдіви, які витіснили зі списку Ізраїль.

В цілому, гаряча десятка популярних напрямів літнього відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає таким чином (у порядку убування): Крим; Карпати; Туреччина; Болгарія; Єгипет; Греція; Чорногорія; Хорватія; Мальдіви; відпочинок під Києвом.

Заснована в 1998 році компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власників найвідомішого однойменного пошукача.