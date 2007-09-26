Блок Литвина називає брехливою інформацію про підкуп виборців
Блок має намір в суді розбиратися з тими, хто підготував провокацію
Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. Керівник Кримського штабу Блоку Литвина Анатолій КОРНІЙЧУК спростовує інформацію своїх опонентів про те, що блок веде підкуп виборців. Про це А.КОРНІЙЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.КОРНІЙЧУКА, відомо, що серед населення мусується інформація про нібито підкуп виборців активістами Блоку Литвина. Проте, відзначає А.КОРНІЙЧУК, ця інформація не відповідає дійсності - блок не підкуповує виборців. «Будь-яка нормальна людина, яка хоча б трішки розуміє механізм голосування, достатньо чітко уявляє, що якщо людині просто заплатили якісь гроші, то його право прийти і проголосувати так, як він хоче», - сказав керівник Кримського штабу Блоку Литвина.
За його словами, Блок Литвина має намір в судовому порядку розбиратися з тими, хто підготував цю провокацію, - намагається підкуповувати виборців, представляючись активістами Блоку Литвина. «Ми таку інформацію (про підкупи) теж відстежували. Вона приходила з різних регіонів, що нашим блоком купуються голоси. У нас є фотографії, в яких конвертах роздавалися гроші, які купюри, які люди їх роздавали, і від яких партій вони представлені в блоках. Ми всі ці питання вирішуватимемо в суді. Сьогодні вся інформація пішла в центральний штаб, який найближчим часом подасть матеріали до суду», - заявив А.КОРНІЙЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня на прес-конференції в Сімферополі лідер Кримського штабу Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК заявив, що Блок Литвина намагається підкуповувати виборців: в обмін на копію паспорта людям пропонують по 100 гривень. Причому, відзначає А.БОЯРЧУК, подібна роздача грошей відбувається «в масштабах не тільки всього Криму, але і по Україні в цілому». За його словами, практично в кожному районі зафіксовані такі факти, причому зафіксовані вони не «регіоналами», а співробітниками міліції. Керівник Кримського штабу ПР відзначив, що ”здача” паспортних даних і отримання 100 грн. не є приводом голосувати за ту силу, яка роздає гроші.
Раніше Блок Литвина в підкупі виборців звинуватив член Компартії України, голова Постійної комісії кримського парламенту по рекреаційному, санаторно-курортному комплексу і туризму В’ячеслав ЗАХАРОВ. За словами В.ЗАХАРОВА, ініціативні групи пропонують жителям Криму за 100 грн. продати свій голос