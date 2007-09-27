У жовтні до Криму прибуде Ющенко

Сімферополь. 27 вересня. На початку жовтня до Криму прибуде Президент України Віктор ЮЩЕНКО, повідомляє Кримське інформаційне агентство.

Як повідомив голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКИДА, в рамках свого візиту на півострів В.ЮЩЕНКО візьме участь в узгодженні проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. «Про візит Віктора ЮЩЕНКА мені сказав глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, з яким я днями розмовляв. Президент має намір розглянути проект, - відзначив прем`єр АРК, - і далі, я думаю, все піде своєю чергою».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ у залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях із України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України й РФ.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що міст планується побудувати до 2012 року.

Керівництво Кримської автономії представило в Сочі (Росія) проект будівництва мосту «Керч-Кубань». Після розмови В.ПЛАКІДИ з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, губернатором Краснодарського краю Олександром ТКАЧОВИМ та ін. в усній формі російською стороною було висловлено підтримку проекту.