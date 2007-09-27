Податківці вилучили вертоліт і бойову розвідувально-десантну машину

Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. В ході проведення операції «Курорт-2007» працівники кримської податкової вилучили з незаконного обороту товарноматеріальних цінностей на суму 40,5 млн. грн., зокрема алкогольних напоїв - на суму 3,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, податківці підрахували, що в ході проведення курортного сезону-2007 було вилучено один вертоліт, одна бойова розвідувально-десантна машина, один парусний катамаран, 2 яхти, 8 катерів з обладнанням, 25 квадро- і гідроциклів, 2 мотодельтаплани, 2 бульдозери, 3 пасажирських автобуси, 11 мікроавтобусів, 20 мопедів, 55 одиниць легкового автотранспорту і 1 – вантажного автотранспорту.

Крім того, було вилучено 329 ігрових автоматів, 32 більярдних столи з обладнанням, 7 атракціонів, 51,1 т бензину і 5,5 т дизельного палива. «Щодо всіх порушень податкового законодавства, виявлених в ході операції «Курорт-2007» будуть прийняті заходи відповідно до чинного законодавства», - повідомили в податковій.

У цілому ж, за період проведення курортного сезону до Зведеного бюджету зібрано 1 млрд. 178 млн. грн. податків, зокрема до Державного бюджету надійшло 554 млн. грн., до місцевих бюджетів – 624 млн. грн.

«Вжиті органами державної податкової служби Криму організаційні заходи з підготовки і проведення курортного сезону – 2007 дозволили забезпечити зростання платежів до бюджету порівняно з минулим роком на 33%», - зазначили в ДПА в АРК.