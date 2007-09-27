У Сімферополі комуністи оголосили бойкот сесій міськради

Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. У Сімферополі депутатська фракція «Комуністи» заявляє про свій бойкот пленарного засідання сесії міської ради.

Як говориться в заяві, текст якої переданий УНІАН, фракція не повернеться до залу поки лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ поки не виконає «своїх обіцянок в повному обсязі».

У заяві наголошується, що представнику КПУ не дали посаду заступника мера Сімферополя, хоча під час особистих переговорів лідера кримських комуністів Леоніда ГРАЧА і лідера «регіоналів» В.ЯНУКОВИЧА була досягнута домовленість про посаду віце-мера для комуністів, якщо КПУ підтримає кандидатів від ПР «на виборах керівників Криму».

Цей пункт політичної угоди представляє для Кримської республіканської організації Компартії України принципову важливість. «Він створює можливість реалізації хоча б окремих положень розробленої комуністами програми з обмеження панування в Сімферополі кримінально-бюрократичних кланів і підвищення якості життя городян», - додають автори заяви.

Кримська республіканська організація Компартії України повністю виконала свої зобов`язання в рамках вказаної угоди, заявляють в КПУ, проте, не дивлячись на це, досягнуті домовленості «були грубо порушені кримським керівництвом Партії регіонів, яке фактично відмовилося виконати обіцянку В.ЯНУКОВИЧА про надання представнику рескому КПУ посади заступника міського голови Сімферополя».

«Під час своєї недавньої зустрічі з Л.ГРАЧОМ прем`єр-міністр України підтвердив надані в 2006 році гарантії щодо надання рескому КПУ посади віце-мера, що дозволяє впливати на політику міської влади. В.Ф.ЯНУКОВИЧ вимагав на найближчій сесії міськради вирішити питання обрання представника комуністів на пост заступника міського голови Сімферополя, давши відповідне доручення Г.БАБЕНКУ (меру Сімферополя – УНІАН), який запевнив, що до 27 вересня 2007 року дана вказівка буде виконана», - підкреслюється в заяві.

Проте, зазначають комуністи, дане питання не було навіть включене до порядку денного сьогоднішньої сесії Сімферопольської міськради. «Більше того, напередодні сесії окремі представники Партії регіонів заявляли, що доручення В.ЯНУКОВИЧА, який є лідером партії, виконувати не будуть. Подібна поведінка верхівки Кримської організації Партії регіонів не тільки є неприпустимою з погляду політичної етики, але й змушує підозрювати, що В.Ф.ЯНУКОВИЧ, доручення якого відкрито саботуються, не володіє авторитетом в партійному середовищі», - припускають комуністи.