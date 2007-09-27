Правоохоронці викрили посадовців, які привласнили гроши

Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. Співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю кримського Главку МВД виявили факт привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах посадовцями однієї з військових частин, розташованих в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків кримської міліції, в результаті проведеної перевірки правоохоронцями було встановлено, що посадовці фінансово-економічної служби військової частини в період з 2004 року до липня 2007 року, зловживаючи службовим положенням, всупереч інтересам служби, привласнили грошові кошти в сумі 156 тисяч грн.

«Махінатори в погонах «поставили на потік» виготовлення фіктивних відомостей про матеріальне заохочення військовослужбовців. Грошей служиві, природно, не одержували. Все нібито «заохочувальні» суми плавно перетікали з каси військової частини в кишені зелених кітелів», - зазначили в міліції.

Наразі районною прокуратурою Сімферополя за даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності посадовців військової частини.