Червоних б`ють!

Невідомими особами був здійснений напад на першого секретаря Ялтинського міського комітету Компартії України Олександра КОРОБЕЙНІКОВА, стверджує кримська організація КПУ.

Як йдеться у заяві бюро Кримського республіканського комітету Компартії, текст якого переданий УНІАН, учора увечері невідомі побили лідера ялтинських комуністів у під`їзді його будинку. Комуністи вважають, що цей випадок пов`язаний з політичною діяльністю А.Коробейнікова. «Упевнені у власній безкарності, вони (невідомі особи, що побили комуніста – УНІАН) навіть не спробували замаскувати свої діяння під пограбування, - мовиться в заяві. - Ми переконані в тому, що цинічне побиття Олександра КОРОБЕЙНІКОВА пов`язане з його політичною активністю, з його принциповою комуністичною позицією з найважливіших питань суспільного життя, з його твердим наміром протидіяти спробам фальсифікації підсумків виборів».

«Напад на Олександра КОРОБЕЙНІКОВА свідчить, що кримінально-бюрократичні клани як і раніше вважають Компартію України своїм головним ворогом і готові боротися проти неї будь-якими методами. Страх корумпованих чиновників і представників криміналітету абсолютно виправданий», - заявляють кримські комуністи, при цьому вони додають, що Компартія України «покладе край олігархічному пануванню».