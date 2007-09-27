Червоних б`ють!
Невідомими особами був здійснений напад на лідера ялтинських комуністів
Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. Невідомими особами був здійснений напад на першого секретаря Ялтинського міського комітету Компартії України Олександра КОРОБЕЙНІКОВА, стверджує кримська організація КПУ.
Як йдеться у заяві бюро Кримського республіканського комітету Компартії, текст якого переданий УНІАН, учора увечері невідомі побили лідера ялтинських комуністів у під`їзді його будинку. Комуністи вважають, що цей випадок пов`язаний з політичною діяльністю А.Коробейнікова. «Упевнені у власній безкарності, вони (невідомі особи, що побили комуніста – УНІАН) навіть не спробували замаскувати свої діяння під пограбування, - мовиться в заяві. - Ми переконані в тому, що цинічне побиття Олександра КОРОБЕЙНІКОВА пов`язане з його політичною активністю, з його принциповою комуністичною позицією з найважливіших питань суспільного життя, з його твердим наміром протидіяти спробам фальсифікації підсумків виборів».
«Напад на Олександра КОРОБЕЙНІКОВА свідчить, що кримінально-бюрократичні клани як і раніше вважають Компартію України своїм головним ворогом і готові боротися проти неї будь-якими методами. Страх корумпованих чиновників і представників криміналітету абсолютно виправданий», - заявляють кримські комуністи, при цьому вони додають, що Компартія України «покладе край олігархічному пануванню».