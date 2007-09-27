Cуд розглядає справу за фактом створення шкідливої комп’ютерної програми

Севастополь. 27 вересня. УНІАН. У Севастополі суд вперше прийняв до розгляду кримінальну справу за фактом створення шкідливої комп’ютерної програми.

Як передає кореспондент УНІАН, кримінальну справу проти 21-річного хакера, програміста-самоучки, за статтею 361 (1) Кримінального кодексу України (створення шкідливих комп’ютерних програм, передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи терміном до двох років, чи позбавлення волі на той же термін). Справу порушено після того, як спеціалісти відділу по боротьбі зі злочинами в сфері інтелектуальної власності і високих технологій виявили створену і запущену в мережу програму-вірус. Підозрюваному інкримінується створення і розповсюдження за допомогою ноутбука і мови DELPHI шкідливої програми, призначеної для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів і локальних мереж.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у місті Севастополі, під час слідства з’ясувалося, що програма-вірус була схована у флеш-мультику, який хакер помістив у файлообміник загальнодоступного сервера комп’ютерної мережі, і кожен користувач, який «скачав» мультфільм на власний комп’ютер, ставав беззахисним перед інформаційним крадієм. Причому програма відкривала доступ не лише до жорсткого диска, а й дозволяла хакеру втручатися в роботу машини. Експертизою, проведеною в Кримському науково-дослідному інституті судової експертизи, виявлено у вилучених оперативниками речових доказах наявність розробленого комп’ютерного вірусу. Під час допиту хакер заявив, що його не цікавила приватна інформація, а виготовлена вона була, мовляв, для того, щоб «перевірити власні сили».

За даними прес-служби прокуратури міста, всього виявлено 199 заражених вірусом-шпигуном комп’ютерів.