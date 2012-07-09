Янукович - у відпустці в Криму
10:14, 09 липня 2012Крым
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Але, кажуть, що працює
Президент України Віктор Янукович перебуває у Криму в "робочій відпустці", у графіку глави держави - низка зустрічей та переговорів, повідомила його прес-служба.
Зокрема, 12 липня під головуванням Януковича та президента Росії Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії.
Крім цього, протягом "робочої відпустки" президент має намір відвідати з поїздками низку регіонів України.
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