Ув'язнений кримчанин втік з колонії у Херсоні

З північної колонії №90 у Херсоні здійснив втечу 32-річний ув'язнений, повідомляє прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області.

Утікач родом із села Крилянка Джанкойського району.

У жовтні 2008 року Первомайським райсудом Криму він був засуджений до 6 років позбавлення волі за крадіжку, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. До цього він цже мав дві судимості.

У момент втечі ув'язнений відбував покарання на ділянці соціальної реабілітації, де проводиться підготовка до дострокового звільнення за зразкову поведінку.