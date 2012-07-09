Ув'язнений кримчанин втік з колонії у Херсоні
10:55, 09 липня 2012Крым
0 0
Відбував покарання за крадіжку
З північної колонії №90 у Херсоні здійснив втечу 32-річний ув'язнений, повідомляє прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області.
Утікач родом із села Крилянка Джанкойського району.
У жовтні 2008 року Первомайським райсудом Криму він був засуджений до 6 років позбавлення волі за крадіжку, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. До цього він цже мав дві судимості.
У момент втечі ув'язнений відбував покарання на ділянці соціальної реабілітації, де проводиться підготовка до дострокового звільнення за зразкову поведінку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter