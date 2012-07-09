Жителі Кримська: вода йшла по місту висотою в кілька метрів

Жителі міста Кримська Краснодарського краю, який постраждав через руйнівну повінь, розповіли, що вода прийшла, коли вони спали, і буквально за лічені хвилини затопила будинки. Сирена спрацювала о 4.30, але її було погано чути.

Очевидці відзначають, що до повені, яка почалася в ніч на 7 липня, приблизно з середини дня йшов дощ.

"Вода прибувала з шаленою швидкістю. Мої родичі, які живуть у приватному будинку, встигли взяти лише документи, навіть гроші не захопили", - розповіла РІА Новини літня мешканка Кримська Марія Олександрівна.

За її словами, її сестрі з чоловіком-ветераном війни довелося рятуватися на даху приватного будинку.

Інший житель Кримська, Борис Хвостіков, переконаний, що такої кількості жертв можна було б уникнути, якби якісно спрацювала система оповіщення населення.

За його словами, сирена спрацювала о 04.30, однак почути її крізь сон було непросто.

"Одна з причин такої катастрофи - це відсутність системи оповіщення населення. Раніше в будинках висіли динаміки, радіоприймачі. Зараз їх немає, і система цивільної оборони та оповіщення не спрацювала", - вважає співрозмовник.

Як каже чоловік, по місту пройшла хвиля заввишки в декілька метрів.

Президент РФ Володимир Путін раніше доручив Слідчому комітету перевірити, як спрацював оповіщення в ніч повені і як діяли відповідальні за це чиновники.

Паводок, який стався, за офіційними даними, через зливові дощі, затопив три міста (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і чотири селища (Дивноморське, Нижнєбаканська, Неберджаєвська і Кабардинка), де були затоплені більше 5000 житлових будинків, в яких проживає 26 тисяч 475 осіб. Порушені системи енерго-, газо-і водопостачання, автомобільний і залізничний рух.

За останніми даними оперативного штабу при МВС РФ, жертвами розгулу стихії стали 144 людини. За медичною допомогою звернулися 320 осіб (у тому числі 48 дітей), госпіталізовано 104 особи. Інформацію про зниклих без вести відомства не наводять. МНС повідомляє про 12 тисяч 71 постраждалого.