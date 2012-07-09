Синоптики заспокоїли: українського Кримська не буде

Укргідрометцентр не очікує поширення в Україні погодних явищ, які призвели до масового паводку на території Росії, повідомив директор гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.

«Поширення на нашу територію саме цього погодного процесу ми не чекаємо», - сказав Кульбіда.

За його словами, на територію України будуть рухатись погодні процеси із заходу, тобто поширення подібних до того, що відбулось у Росії, погодних явищ навіть на територію Криму чи південного сходу України не очікується.

Як зазначив директор Укргідрометцентру, ті синоптичні процеси, які зумовили випадіння за кілька днів величезної кількості опадів на територію Росії, є стаціонарними.

Кульбіда пояснив, що така погода там тримається уже кілька днів і саме на території Північного Кавказу. «Це високий циклон, атмосферний випад, який і зумовив формування таких потужних дощових хмар і випадіння дуже сильних дощів», - сказав керівник Укргідрометцентру.