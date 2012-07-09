Командир частини в Криму роздав землю на 22 млн гривень

Військова прокуратура Військово-морських сил України порушила сьогодні кримінальну справу стосовно командира військової частини, який, перевищуючи службові повноваження, відмовився від користування землею площею понад 48 га, чим спричинив державі понад 22 млн грн. збитків, повідомила прес-служба відомства.

"Командир військової частини, розташованої у Джанкойському районі Криму, без погодження та надання згоди уповноваженими особами Міністерства оборони, направив листа до районної державної адміністрації про відмову від права постійного користування земельною ділянкою, внаслідок чого її вилучено з відання держави в особі Міноборони та передано до комунальної власності", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрили за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 424 Кримінального кодексу.