Валютні резерви України тануть на очах

Нацбанк прагне утримати курс гривні до долара США на рівні 8 грн / $, заради чого до кінця року витратить на ці цілі майже $ 5 млрд, пише "Комерсант-Україна" з посиланням на заяву Міжнародного валютноого фонду.

Червень для України виявився піковим місяцем з погашення зовнішнього держборгу в поточному році. Цей місяць країна пережила з істотними втратами для резервів Нацбанку. В п'ятницю НБУ повідомив про максимальне в поточному році скорочення міжнародних валютних резервів на $ 1,44 млрд, до рівня червня 2010 року - $ 29,32 млрд. Причина - погашення Україною зовнішніх боргів на $ 1,8 млрд.

В НБУ сподіваються на відновлення валютних резервів. "В кінці року міжнародні резерви будуть на рівні початку року ($ 31,79 млрд.) або навіть вищі", - повідомив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький.

Однак у МВФ підрахували, що для утримання курсу гривні на рівні 8 грн / $ НБУ доведеться витратити до кінця року ще майже $ 5 млрд, і його резерви опустяться до $ 24,4 млрд. Цей сценарій враховує відсутність надходжень від МВФ в рамках угоди stand-by .

Уникнути скорочення валютних резервів дійсно буде непросто. "Порогом безпеки вважається обсяг резервів на рівні трьох місяців імпорту. Середньомісячний імпорт зараз становить $ 8 млрд, тому крайньою точкою резервів буде $ 24 млрд. За нашими прогнозами, до кінця року ми наблизимося до цього рівня, зокрема через те, що держсектору належить повернути зовнішні борги на $ 3,5 млрд, - говорить економіст ІК Dragon Capital Олена Белан. - $ 24 млрд - це не катастрофічний рівень, але він є негативним сигналом для міжнародних інвесторів, які і так побоюються приходити в Україну. Потрібно буде терміново вживати заходів для збільшення резервів".

Скорочення резервів також є наслідком зростання валютного попиту з боку інвесторів, які чекають ослаблення гривні.