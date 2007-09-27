Вітренко подала позов до суда на Грача
«За розповсюдження неправдивої інформації»
Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. Голова ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на першого секретаря Кримського рескому Комуністичної партії України Леоніда ГРАЧА «за розповсюдження ним неправдивої інформації» 23 вересня в ефірі програми «Майдан» на «5 каналі».
Як повідомляє прес-служба ПСПУ, Н.ВІТРЕНКО вимагає від Л.ГРАЧА публічно спростувати поширену ним інформацію «про фінансування виборчої кампанії прогресивних соціалістів з боку Блоку Юлії Тимошенко». «Ця неправдива інформація була вперше обнародувана депутатом-перебіжчиком з БЮТ в правлячу парламентську коаліцію Олександром КОВТУНЕНКО, у зв`язку з чим, ще в травні поточного року Печерський районний суд м. Києва за позовом Н.ВІТРЕНКО і ПСПУ відкрив справу про захист чести, гідності і ділової репутації відносно цього провокатора», - повідомляє прес-служба ПСПУ.
Отже, як вважає ПСПУ, Л.ГРАЧ «на перевірку виявився папугою, що не придумала нічого кращого, як тиражувати чужі плітки в ефірі».