Під час добродійної акції зібрано кошти на придбання мамографа

Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. У рамках акції «Збережемо жінці груди», що проходить під патронатом парламенту і уряду Криму близько двох місяців, зібрано кошти в сумі 210 тис. грн. на придбання мамографа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім того, за рахунок коштів цільової субвенції державного бюджету України придбано 15 машин «швидкої допомоги». Сьогодні в Сімферополі голова Радміну Віктор ПЛАКІДА, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр охорони здоров`я автономії Сергій ДОНІЧ вручили ключі від 15 машин «швидкої допомоги» керівникам Республіканської дитячої клінічної лікарні, Республіканської лікарні ім. М.Семашка, Сімферопольської станції «швидкої допомоги», центральних районних лікарень Білогорська, Джанкоя, Красноперекопська, смт Леніно і смт Чорноморське, медичних установ Алушти, Євпаторії, Керчі, Старого Криму, Судака і Ялти.

Фото Радміна АРК.