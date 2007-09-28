ВР АРК котить бочку на кримське Представництво Президента

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. Перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ має в своєму розпорядженні документи, що вказують на факти корупції з боку керівництва Постійного Представництва Президента України в АРК. Про це С.ЦЕКОВ заявив на прес-конференції в Сімферополі 28 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЦЕКОВА, зокрема, перший заступник Постпреда Президента України в АРК Валерій ПРОБЕЙ-ГОЛОВА володіє ділянкою землі на Південному березі Криму, який використовується не за призначенням. «Провівши досить непросту роботу, ми маємо в своєму розпорядженні сьогодні документи, що вказують на факти корупції серед працівників Представництва Президента України в Криму», – зазначив перший віце-спікер кримського парламенту.

За його даними, В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА в с. Утьос (Алушта), побудував п`ятиповерховий готель «Тиха гавань» на ділянці землі, призначеній під елінги. Будівництво цього готелю було здійснено в 2005 році, в той час коли В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА керував Державною податковою адміністрацією в АРК і одночасно штабом «Нашої України». При цьому, зазначив С.ЦЕКОВ, дозвіл на збір матеріалів з узгодження місцерозташування ділянки було одержано тільки в березні 2006 року, коли вже почалася експлуатація об`єкту. Крім того, за його словами, при будівництві об`єкту було проведено вирубку зелених насаджень, більше 10 видів із яких занесені до Червоної книги. Також перший віце-спікер має в своєму розпорядженні докази, що частина землі під готелем є самозахватом, а сам об`єкт розташований у 100-метровій прибережній зоні, будівництво в якій заборонено законодавством України. Він також підкреслив, що готель не зареєстрований як платник податків, відповідно, ніяких надходжень до бюджету від його експлуатації не надходило.

«Я вимагатиму від правоохоронних структур перевірки всього, що пов`язане з будівництвом об`єкту, його використанням, і детального з`ясування всього, що пов`язане з надходженням податків від даного об`єкту господарювання», – заявив С.ЦЕКОВ.

У свою чергу перший заступник Постійного Представника Президента України в АРК Валерій ПРОБЕЙ-ГОЛОВА назвав «брехнею і чорним піаром» звинувачення в корупції, озвучені сьогодні першим віце-спікером парламенту Криму Сергієм ЦЕКОВИМ.

За словами В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВИ, у нього дійсно є будинок в с. Утьос (Алушта), проте він не є готелем, як заявив С.ЦЕКОВ, а має паспорт як «будинок рекреаційного типу». В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА підкреслив, що як держслужбовець заповнює податкову декларацію з 2004 року, і в цій декларації є названа будова. «Тут немає ніякої сенсації. З 1991 року я членом спортивно-човнового кооперативу риболовів-любителів в районі с. Утьос. Я дійсно маю там ділянку, і це ні для кого не секрет…», – сказав він.

В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА також повідомив, що вказаний будинок використовується, «перш за все, для відпочинку близьких родичів, яких 32 особи». «У 2004 році, коли мені не було за що жити, ми на сімейній раді ухвалили рішення, і нам дозволено було здавати його в оренду, частину приміщень, які в ньому використовувалися. Щоб узаконити ці відносини, моя дружина стала приватним підприємцем, і вона сплачує повністю всі до єдиного податки, всі декларації в податковій є. Мені необхідно оформити землю під будинком, щоб узаконити ці відносини», – повідомив В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА і зазначив, що зробити це не вдається протягом 2,5 років, «незважаючи на популярність, високий державний пост і зв`язки в Криму».

«Сьогодні брешуть ті, хто намагається очорнити мене, Представництво в моїй особі, і це повна брехня. У мене сьогодні жодного квадратного метра землі немає в користуванні, в оренді, у власності… Я думаю, ви всі розумієте, що це чорний піар. Замість того, щоб зайнятися справами, було використано понад 50 чоловік, які шукали власність ПРОБЕЙ-ГОЛОВИ, коли можна було підняти декларацію», – підсумував він.