Гаряча телефонна лінія на вибори-2007 в Представництві Президента України.
20:04, 28 вересня 2007Крым
0
Під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України напередодні голосування 29 вересня та у день голосування 30 вересня в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим працюватиме гаряча телефонна лінія.
По всім проблемним питанням порушеним під час виборів-2007 можна повідомити за телефонами: 8 (0652) 550-132; 550-114.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter