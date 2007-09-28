Гаряча телефонна лінія на вибори-2007 в Представництві Президента України.

Під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України напередодні голосування 29 вересня та у день голосування 30 вересня в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим працюватиме гаряча телефонна лінія.

По всім проблемним питанням порушеним під час виборів-2007 можна повідомити за телефонами: 8 (0652) 550-132; 550-114.