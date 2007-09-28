У Сімферополі до 2009 року з`явиться новий Палац спорту

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. У Сімферополі (Крим) через півтора року буде збудований Палац спорту, який стане одним з головних спортивних центрів України, заявляють місцеві власті.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, сьогодні пройшла презентація проекту нового Палацу спорту. Попередня вартість проекту - 18 млн. доларів. Фінансування проекту, здійснюватиметься за рахунок кримського інвестора (фірми «ТЕС»).

Багатофункціональний Палац спорту збудують на місці старого велотреку, територія якого буде впорядкована. «Новий спортивний комплекс, аналогів якому немає не тільки в Україні і Росії, а й ні в жодній з країн СНД, дасть можливість розвиватися велосипедному спорту Криму і проводити будь-які змагання з велоспорту, оскільки при проектуванні тут нового велотреку були враховані всі вимоги федерації велоспорту Криму. Крім того, найсучасніші підходи до будівництва подібних споруд дозволять на високому рівні проводити змагання з боксу і єдиноборства», - підкреслив під час презентації проекту кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, Палац спорту включає також виставковий комплекс, загальною площею близько 10 тисяч кв. метрів, і 4-зірковий готель на 120 місць, «що дасть можливість використовувати його для організації ярмарків, виставок, різних форумів і презентацій».

Глава парламенту Криму висловив переконання, що вже в 2009 році новий Палац спорту зможе «прийняти учасників серйозного міжнародного змагання», і не виключив, що відкриття нового спорткомплексу буде приурочено до проведення Чемпіонату світу з карате.