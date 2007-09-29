У зіткненні трьох автомобілів постраждали п`ятеро людей

Сімферополь. 29 вересня. УНІАН. У Криму на трасі Сімферополь – Севастополь зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого п`ять чоловік дістали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, аварія сталася вчора увечері.

Водій вантажопасажирського автомобіля ЛУАЗ-1302 не витримав дистанцію і допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3307, який рухався в тому ж напрямку. Автомобіль «Форд», що йшов позаду, у свою чергу, зіткнувся з автомобілем ЛУАЗ.

В результаті ДТП постраждали водій і чотири пасажири ЛУАЗу. У всіх – закриті черепно-мозкові травми, струси або удари головного мозку, травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалі доставлені до Бахчисарайської центральної районної лікарні